Første test: Den nye Mercedes C-klasse 300e plugin-hybrid kører seriøst langt på el

Hvad er fordelen ved plugin?

Der er to fordele i forhold til en tilsvarende diesel eller benzin:

1. Det er muligt at køre kun på el og dermed uden lokale emissioner. Når der ikke er mere energi i batteriet eller når føreren vælger køreprogram Sport, starter benzinmotoren automatisk og hjælper til eller tager helt over. Brændstoftanken er på 50 liter.

2. Du får bil i stedet for afgifter for dine penge. Et CO2-udslip i WLTP-normen på bare 14 g/km sikrer et gigantisk fradrag i registreringsafgiften, som gør plugin-hybriden til den billigste motorvariant overhovedet. En C 200 stationcar med samme benzinmotor som testbilen, men uden opladeligt batteri, har 204 hk og koster 5.000 kr. MERE end plugin-hybriden. Du skal være bims i hovedet for at tage den uanset hvad du ellers mener om plugin-hybrider.

Hvad er ulempen ved plugin-hybrid?

Der er tre primære ulemper:

1. Batteriet i bunden stjæler plads fra bagagerummet, som kun er på 360 liter. Det gør ikke så meget i stationcaren, hvor bagsædet kan lægges ned for at få 1.375 liter, men det kan være et problem på bilferie i sedanen, hvor du måske skal bruge en tagboks for at have plads til bagagen.

2. Plugin-hybriden har en køreklar vægt på 2.120 kg, hvilket kan mærkes, hvis du presser den på en snoet vej. Her danser den benzindrevne variant fra sving til sving som om den tror, den er en BMW, mens plugin-hybriden godt nok er hurtig, men også virker anstrengt under pres. Den tilsvarende C 200 benzin stationcar med 204 hk har en køreklar vægt på 1.710 kg, hvilket betyder, at plugin-hybriden vejer hele 410 kg mere.

3. Hvis du kommer fra en diesel, får du et chok, når du ser serviceintervallet på plugin-hybriden: Det er på 1 år/15.000 km, hvilket betyder, at du skal på værksted, selv om du lige har været det.