Se billederne af fremtidens C-klasse, som Mercedes gør alt for at skjule...

C-klasse kan køre op til 100 km på strøm

Vi forventer, at det bliver muligt at få C-klasse med enten 4- eller 6-cylindrede motorer, der kører på enten benzin eller diesel. En opladningshybrid bliver uden tvivl også en del af modelprogrammet. Sammenlignet med tidligere går rygterne på, at rækkevidden på eldrift alene vil stige markant – op til 100 km er ikke usandsynligt. Hvad der skal ske med en kommende AMG-variant, står hen i det uvisse. C-klasse vil også arve flere teknologier fra de større modeller inden for sikkerhed og kan i flere situationer blive tæt på selvkørende.

