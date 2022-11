På langtur i Mercedes C 300 d stationcar: Sikke en PRAGTFULD dieselbil

Det er helt nostalgisk igen at komme bag rattet af en dieselbil. Diesel er stadig det mest fornuftige bud til store kørselsbehov for dem, der ikke har adgang til en hjemmelader og ikke vil have en plugin-­hybrid.

Mens en C-klasse plugin-hybrid med benzin/el kørte 13 km/l i snit med “tomt” batteri i min test, kører den tilsvarende diesel 19 km/l i snit på samme strækning på tværs af Sjælland med god fart.

Mercedes diesel er næsten en letvægter

Den køreklare vægt for dieselbilen inklusive fører og fuld brændstoftank på 66 liter er 1.835 kg. Plugin-­hybriden vejer hele 285 kg mere, så vil du have muligheden for at køre sportsligt, så tag dieselen.

Diesel er langt fra udfaset som brændstof hos Mercedes-Benz, der har givet deres 2-liters biturbodiesel videre rammer for friløb samt elektrisk aircon-pumpe, der kan køre videre selv om motoren er standset.

Her er et større Nox-filter og et nyt partikelfilter for at fange skadelige partikler og to i stedet for én katalysator, der tilsætter et rensende stof til udstødningsluften. Motoren fås i C 220 d og C 300 d med 200 eller 265 hk – begge med 19,2 km/l og et CO2-udslip på 136 g/km.

Den har 48V mild-hybridsystem med et lille batteri, der opsamler energi fra ­nedbremsninger og kan standse dieselmotoren ved lav belastning, men man kan ikke køre konsekvent på el.