Byd velkommen til den nye Mercedes-Benz GLB

Verdens bilproducenter har travlt med at få udviklet den ene nye SUV efter den anden for at kunne tilfredstille de europæiske kunder.

Den nye Mercedes-Benz GLB bliver den første 7-personers mellemstore-SUV fra Mercedes. Med en akselafstand på 283 cm er 10 cm længere end den nye B-Klasse. Det giver plads til en ekstra sæderække, hvor Mercedes lover, at der er plads til personer på op til 168 cm højde.

GLB bliver en konkurrent til VW Tiguan Allspace, som ligeledes er en 7-personers SUV.