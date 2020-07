Er det bare os, eller er CLK GTR den fedeste Mercedes i verdenshistorien?

Mercedes' storhedstid

90’erne var et af de store årtier i Mercedes’ motorsportskarriere. De kørte DTM og vandt masser af pokaler. Så mange at det gav dem blod på tanden til at finde nye græsgange. De ville deltage i en ny racerklasse kaldet FIA GT Champion­ship, som på det tidspunkt begyndte at vinde indpas. Porsche og McLaren var allerede deltagere – Porsche med sin 911 GT1 og McLaren med F1 GTR.

På Bil Magasinet elsker vi at nørde biler! Start dit abonnement i dag ved at klikke hér! På den måde er du garanteret at få dit bilfix hver måned uden afbrydelser.