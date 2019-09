Denne Mercedes-Benz CLK er sort magi

Livlig bagende

Hvis du skulle være i tvivl: Det er en MEGET livlig bil - og med ESC'en slået til er der ingen problemer. Elektronikken doserer sømløst speederen, men du får ofte lov til at køre med en lille, underholdende vinkel på baghjulene, hvis du drejer og fodrer motoren med højoktan. 0-100 km/t på 4,3 sek. (0,3 sek. hurtigere end basis-AMG’en) er også mere end godkendt.

En Black Series på en gokartbane

Men hvordan er den at håndtere? Ved et tilfælde kommer vi forbi den lokale karting-bane, hvor vi får lov at boltre os med fuld skrue uden risiko for, at én fra Enhedslisten kommer rendende og jamrer over, at vi rydder regnskoven med vores asfalt-elskende bulderbasse.

Banen er stor nok til, at jeg kan oparbejde fart nok til et par skarpe sving, hvor AMG-folkenes undervognskur virkelig kan fornemmes: Bilen er helt er oppe på tåspidserne, når du styrer ind, den er lynhurtig på det tunge styretøj og ekstremt nem at læse, når du lukker op for kræfterne.

Den er enormt glad for at køre bredt, og selv undertegnede, der bestemt ikke er nogen Ken Block, kan nemt låse driftvinklen med en simpel kontra og derfra balancere den delikat ud ad kurven, mens jeg åbner op for sluserne. Trods den store, fede V8'er ude i snuden har den oceaner af vejgreb i snuden og er fornemt afbalanceret.

Så selv om CLK Black Series var ekstremt dyr fra ny, er den måske ikke det ringeste alternativ til den nyere C 63 AMG Black Series. Den ser sej ud, har stadig masser af temperament, kan køre hurtig på motorvejen og er god at køre sidelæns. Den bliver en eksotisk nyklassiker.



Fra Bil Magasinet nr. 245, februar 2012