Mercedes-Benz C 200 Cabriolet: En ægte helårs-cabriolet

En tur til Flensburg Fjord faldt heldigt sammen med nogle solskinsdage, hvor den sølvfarvede C 200 Cabriolet holdt og hyggede sig i redaktions testgarage.

Derfor fyldte jeg det lille bagagerum op med fotoudstyr og tog den et smut syd for grænsen med et pitstop i Fredericia, hvor en ven af redaktionen hoppede ind i kabinen.

Hallo, er det en AMG?

“Hey mand, er det en AMG-Mercedes?”, lyder spørgsmålet, da han spænder selen og spotter skriften på gulvmåtterne.

Det er den næstmindste motorvariant med 1,5-liters benzinmotor og grønt eltilskud, men AMG-fælgene, sportsbremserne, skørtesættet og gulvmåtterne fra AMG-pakken får den til at ligne noget, du kan finde i en indkørsel på Strandvejen med otte propper under motorhjelmen.

