Giver en Mercedes A-klasse mening som plug-in hybrid?

Turbobenzinmotoren er mindre end i den vanlige A 250. I plugin-hybriden må du leve med 1,3-liters motoren fra A 200. Selv om præstationerne på papiret er meget lig A 250, føles A 250e mere tøvende, når de to motorer og gearkassen skal spille sammen. Skiftet mellem motorerne mærkes, og der kan under pludselige accelerationer opstå en tøven, der bliver afløst af benzinmotorens småtrælse lyd. Men man må give A 250e, at den er både kvik og behagelig, når tingene går op i en højere enhed.

Til gengæld er de dynamiske egenskaber fra styretøj og undervogn næsten forsvundet. Slippes gassen i en kurve, er motorbremsen så meget i baggrunden, at bilens linje forbliver uændret – her skulle snuden pege mere indad, mens bagende skulle forskubbes en smule ud. I disse situationer er der ikke meget GTI-følelse over den.