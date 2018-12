Danske priser på familievenlig B-Klasse

Hvor?

Hvad er nyt ved Mercedes B-klasse?

Vi får lov at komme bag rattet af den nye Mercedes B-klasse på den spanske ø, Mallorca. Asfalten er rimelig, og heldigvis er vi uden for sæsonen, hvor øen er fuld af motionscyklister.B-klasse'n er klar til sin tredje generation (W247) siden introduktionen i 2006. B-klasse holder fast i sit praktiske og høje udtryk, efter at A-klasse med de seneste to generationer har fået lov at bryde ud af formen og blive lav og sexet. B-klasse deler dog meget mekanik og ikke mindst elektronik med A-klasse – i B-klasse er det hele bare pakket ind i en mere praktisk silhuet. Ved lanceringstidspunktet i 2019, vil der være fem motorer på programmet med enten diesel eller benzin i tanken.