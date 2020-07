Mercedes-AMG GT intensiverer jagten på Porsche 911

Find rundt i de forskellige AMG GT’er

Har du glemt sammenhængen siden AMG præsenterede deres anden egenudviklede model i 2014, følger her et grundkursus. Den lukkede GT coupé blev præsenteret i to varianter, GT med 462 hk og GT S med 510 hk fra en ny 4,0-liters V8 biturbomotor, der blev introduceret i samme bil. Kort efter fulgte den endnu mere rå GT R med 585 hk.

Allerede i 2017 blev motorerne optimeret til henholdsvis 476 og 522 hk, samtidig med at den åbne udgave, GT C Roadster, blev lanceret med en ny og kraftigere variant af V8-motoren på 557 hk. Roadster, S Roadster, C Roadster og R Roadster går fra 0-100 km/t på henholdsvis 4,0, 3,8, 3,7 og 3,6 sekunder.

I 2018 præsenterede Mercedes en 4-dørs udgave af AMG GT kaldet 4-Door Coupé. Med den fulgte en ny kabine med opdateringer af LCD-skærme og brugerflade, og det er denne opdatering, der nu er introduceret i den ­2-personers AMG GT, som derudover har fået ændringer af blandt andet kørelysets design.