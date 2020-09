Mercedes AMG GT er stadig en af drømmebilerne – læs her hvorfor

Test af Mercedes AMG GT C Roadster

Det korte af det lange: AMG GT C Roadster har fået en mindre revision, men ændringerne er så få og små, at vi vil afstå fra at eksaminere dig i dem. De kræver i hvert fald, at du har før- og efter-billeder. Ikke desto mindre har vi testkørt den reviderede model – nogen skal jo gøre det!

Når det sagt, så vil man ­selvfølgelig altid gerne have den seneste generation af en superbil. I dette tilfælde fordi du får ny digital teknik i kabinen, nyt rat med trykfølsomme kontakter og nyt kørelys. Men motorprogrammet er uændret, og det samme er både vildskab, attitude og herlighedsværdi.

Har du glemt sammenhængen siden AMG præsenterede deres anden egenudviklede model i 2014, følger her et grundkursus.