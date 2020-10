Den kraftigste V8-motor fra AMG – nogensinde!

Kan AMG GT Black Series ellers noget?

Mange af detaljerne, der skaber designet, stammer fra AMG GT3, som er forbeholdt racerbaner og som blandt andet deltager på Le Mans. Der er riller, gæller og vinger overalt, større grill for mere køling og et hav af kulfiber. Motorhjelmen, bagsmækken, taget, vinger, sæder og bremserne er alt sammen i kulfiber for at spare så meget vægt som overhovedet muligt. Selv glasset i ruderne er tyndere for at spare de ekstra gram.

Størst og altoverskyggende er dog den enorme hækvinge i to etager, som begge er justerbare. Vinklen på den øverste del kan justeres helt op til 20 grader for ekstra meget downforce – men det stopper ikke her. Indbygget i den øverste af de to vinger er også en lille vinge, der elektronisk justerer automatisk alt efter køresituationen og det valgte køreprogram. I Comfort er vingen flad når det går ligeud for hurtigst muligt at opnå topfart og når man bremser popper den op for at sikre hurtigere og mere stabil nedbremsning. Har man derimod valgt Race-mode, der er beregnet til banekørsel, er vingen oppe fra 20-250 km/t, for at sikre mest muligt downforce igennem sving, og lægger sig først ned ved hastigheder over 250 km/t. Den lille vinge kan også poppes ved tryk på en knap i kabinen for blær-effekt.