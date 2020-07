Mangler din AMG GT hækvinge? Her er løsningen

Siden 2006 har de to ord "Black Series" fået nakkehårene til at rejse sig på samtlige bilentusiaster. Serien af Mercedes-AMG'er der har fået en ekstra svømmetur i gryden med trylledrik, er en lille og eksklusiv klub – men fra i dag er der et nyt medlem. Mercedes-AMG GT Black Series byder på mere af det gode i den tyske coupé... alene hækvingen er nok til at få os solgt på projektet.