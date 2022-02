AMG pumper kommende elbil fra Mercedes til næsten 700 hk

Performance og rækkevidde

Mercedes-AMG har bestræbt sig på at forene kræfter med en anvendelig rækkevidde, og her er begge varianter angivet til at have en rækkevidde på over 500 km på en opladning, der klares med en effekt på op til 170 kW.

Den mindre performancepakke lader EQE gå fra 0-100 på 4,2 sekunder, hvorimod der følger en RACE START-funktion med den store AMG Dynamic Plus-pakke, der får Mercedes-AMG EQS 43 4MATIC+, fra 0-100 på 3,3 sekunder.

Lillebroren, EQE 43 4MATIC, har desuden en topfart på 210 km/t, hvor storebror når op på henholdsvis 220 km/t eller 240 km/t afhængigt af hvorvidt den er udstyret med AMG Dynamic Plus-pakken.

Der er endnu ikke blevet præsenteret priser på de to performance AMG'er.