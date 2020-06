Ny Mercedes-AMG E63's livret? En tur ned til grænsen og så et stykke med fri fart!

Facelift til Mercedes-AMG E 63 S

Mercedes er klar med en revideret udgave af sin store mellemklasse-model E-klassen. Den nuværende E-klasse stammer fra 2016, så en revision passer ind i modellen livscyklus.

De visuelle forskelle er til at få øjeblik med redesign af både front og hæk. Teknisk set er revisionen dog til at overse. Det gælder også for AMG-udgaven af den nye E-klasse, som naturligvis får den samme opgradering.