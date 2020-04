Dette sorte bæst fik øgenavnet "THE HAMMER", og under motorhjelmen finder du grunden...

The Hammer kunne kun fåes med STORE V8'ere

Der var frit valg mellem V8’ere på 5,0, 5,6 eller 6,0 liter, og performance-entusiaster gik naturligvis efter bjørnen på seks liter med fire overliggende knastaksler, otte cylindre og 32 ventiler. Den er gigantisk og kan kun lige presses ned i motorrummet på en W124. En almindelig 5-liters Mercedes-V8’er fra den tid er så blid i sin motorgang, at man selv med åben hjelm kan have svært ved at høre, om den kører, men de problemer har du ikke med The Hammer: Den har et dybt og tungt brøl, der kan høres tre kilometer væk på en frostklar morgen uden vind.