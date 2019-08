Mercedes A-klasse med kabel er på vej til Danmark

Plug-in hybriderne lancerer samtidig et nyt udstødningssystem for Mercedes. I stedet for at føre udstødningsrør under bilen og hen til bagende, ender røret midt. Lydpotten er integreret i kardantunnelen i midten.

Med denne løsning og ved at integrere brændstoftanken i den ledige plads, der før blev udgjort af udstødningsrør, skabes plads under bagsæderne til lithium-batteriet. Det betyder, at her næsten er lige så meget bagageplads som i fossiludgaverne af de to modeller.

Der loves en rækkevidde på strøm på omkring 60 km i WLTP-normen.

A 250 e og B 250 e forventes til Danmark i foråret 2020.