Kommende Mercedes-AMG A 45 får 421 hk

Yder op til 421 hk

Med en slagvolumen på to liter fordelt på fire cylindre med hjælp fra twin scroll-turbo-teknik har AMG klemt hele 421 hk og 500 Nm ud af en serieproduceret motor.Motorkoden er, og turbobenzinmotoren kommer også i en lidt mindre pumpet udgave – uden tvivl til AMG-modeller uden det eftertragtede "S" som efternavn. Kan du leve uden motoren fra den øverste hylde, yder denne motor 387 hk. Begge effektvarianter snurrer i øvrigt lystigt til 7.200 o/min., men yder det maksimale mellem 5.000-5.250 o/min.Forskellen i effekt de to motorer imellem skyldes bl.a. mængden af turbotryk. Motoren med 421 hk kører med et tryk på 2,1 bar, mens varianten med 387 hk er skruet ned til 1,9 bar.Turbomotoren med dobbelte overliggende knastaksler og 16 ventiler har en boring på 83 mm og en slaglængde på 92 mm – den samlede vægt for enheden er 160,5 kg.