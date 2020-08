Dengang vi kørte en Mercedes stationcar, der var tunet til over 800 hk

Denne artikel stammer fra 2015, men vi faldt over den i arkivet, og synes, at den var så sjov, at I læsere lige skulle have lov til at genlæse vores møde med den Kleemann-tunede Mercedes E63 S stationcar med 820 hk. Sæt igang!

Tunet af danske Kleemann

Venstre fod holder jeg på bremsepedalen, mens min højre fod sørger for at holde motorens omdrejninger oppe. Sekundet efter slipper jeg bremsen og lukker dermed op for et inferno af hestekræfter, moment og fart. Launch control-systemet sørger for, at jeg får et perfekt afsæt, og da bilen trækker på alle fire hjul, ryger de 820 hestekræfter direkte ned i asfalten uden større dramatik. Accelerationen er til gengæld så voldsom, at det næsten sortner for mine øjne, og den følelse gentager sig hver gang, den 7-trins Speedshift-automatgearkasse lægger en ny udveksling ind.



Bilen, jeg kører i, er i udgangspunktet en af de mest voldsomme stationcars, man kan komme i nærheden af lige nu. En Mercedes-Benz E 63 AMG i den kraftigste S-variant med firehjulstræk. Fra fabrikken har den 585 hk. Det lyder voldsomt, men var alligevel ikke tilstrækkeligt for denne bils danske ejer. Derfor kørte han den forbi tuningsfirmaet Kleemann i Farum, som tryller ca. 235 hk mere ud af maskineriet.