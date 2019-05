Jens Brixtofte synger "Vito-Vito" i ny Mercedes-reklamefilm

Det var ordsammenfaldet mellem video og Vito, der inspirerede til genindspilningen, og da idéen først var født, tog den hurtigt fart, og der var ingen vej tilbage, fortæller Lars van het Erve, Head of Marketing Operations hos Mercedes-Benz Vans, der står bag kampagnen.

Jens var med på idéen

”Da vi havde gået og sunget ’Vito Vito’ en hel dag, blev vi enige om, at vi simpelthen var nødt til at føre projektet ud i livet. Og heldigvis var Jens Brixtofte også med på den lidt utraditionelle idé. Videoen skal vise, at chauffører – i dette tilfælde Jens – ikke har lyst til at forlade deres Vito, fordi den både er robust, komfortabel, sikker og sjov at køre i – og god, når man skal slappe af. Samtidig håber vi, at musikvideoen kan fremkalde nogle smil,” lyder det.

Se videoen her: