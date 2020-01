Hold fast! Nu kan du få tæt på 600 hk i din Mercedes A-klasse

Renntech står klar til at bygge dig en turbobombe

Mercedes' AMG-afdeling har lige akkurat fået de første eksemplarer af A45 S på gaden, og ingen er i tvivl om, at det er noget af en hatchback-bombe. Den er udstyret med verdens kraftigste serieproducerede 4-cylindrede motor. Ved hjælp af turbo og anden trylleri laver den 421 hk, som bliver sendt til bilens fire hjul. Men det er langt fra nok for det amerikanske tuningsfirma Renntech, som lever af at gøre hurtige Mercedes'er endnu hurtigere.