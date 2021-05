Glem Black Series – denne CLK AMG DTM har mere power

322 km/t på toppen

Med CLK DTM AMG bliver der ikke sparet på noget, og den yderst limiterede bil bygges som både coupé og cabriolet. Mens det bliver til 100 coupéer, ruller der 80 åbne CLK’er ud af produktionshallen, inden eventyret er slut. Under motorhjelmen ligger en V8-motor på 5,4 liter med tre ventiler per cylinder, der med hjælp fra en kompressor klemmer 582 hk ud mellem sidebenene. Topfarten er 322 km/t for coupéen. Præstationerne står bøjet i neon, og i sammenligning med CLK Black Series har DTM 75 hk mere og en topfart, der er 23 km/t højere.