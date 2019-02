Kan en topudstyret, men udgående model være et godt køb?

Hvis du er ligeglad med at køre i det nyeste nye, kan du tage en gammel model, der snart afløses af en ny. Vi kører Mercedes GLA Final Edition, der sælges med masser af udstyr uden merpris

“Final Edition” er tilnavnet på en ny udgave af Mercedes-Benz GLA 200, som netop er lanceret. Tilnavnet understreger, at en ny Mercedes GLA er på vej. Frem til da forsøger producenten at puste til salget af den udgående model ved at sælge den til lavere priser med mere udstyr.

Forhøjet A-klasse

Mercedes GLA er den let forhøjede “storbyjungle”-udgave af en almindelig A-klasse. En ny A-klasse er lanceret, så en ny GLA er i vente, og det er baggrunden for Mercedes GLA 200 Final Edition. Prisen er 420.000 kr. for en bil med udstyr, som for et år siden ville have kostet over 100.000 kr. mere.

Og den ser godt ud både ind- og udvendig. I et forsøg på et holde den udgående model ung, fokuserer Final Edition-udgaven på visuelt udstyr. Udvendig underbygges “storbyjungle”-attituden af dobbelt afgangsrør og sportslook fra AMG inklusive store 19” fælge, der dækker over lakerede bremsecalipre.