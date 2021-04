Mercedes’ baby-SUV er en ægte autobahn-kriger

Hvilken motor skal jeg vælge?

Syd for grænsen med fri hastighed på Autobahn begynder den lille Mercedes at sætte sig i respekt. GLA ligner sine større søskende og har den rette SUV-følelse over sig, selv om det ikke er en SUV i en “voksen” klasse som GLC og GLE.

Motoren har et højt moment for en benzinmotor, og arbejder godt sammen med transmissionen. Den er kvik på tilkørselsrampen uden at være GTI-hurtig, og har tilstrækkelig med power mellem 100 og 160 km/t, hvis man trækker ud for at overhale. GLA 250 løber gerne forbi 200 km/t, men her skal man være over den på grund af den korte aksel­afstand. Jeg finder 160 km/t perfekt, akkurat som det skete i den Mercedes CLA Shooting Brake 200 d, som jeg testede på samme tur for to år siden. Den gik cirka 20 km/l, mens testbilen gik 12,0 km/l i snit Frankfurt tur/retur.

Til dette formål ville jeg tage en diesel på grund af det lavere forbrug, men når vi ser på prislisten, standser alle overvejelser: Plugin-hybriden er billigste variant og kan køre de første cirka 50 km på el. Med den får du bil i stedet for afgifter for dine penge.

Vi synes

GLA 250 gør det overbevisende på Autobahn, men i Danmark er plugin-hybriden det bedste køb.