Test: Brutalis brøler stadig!

G63 AMG er blevet markant bedre

Har du prøvet den gamle G-klasse på asfalten, har du rigtig meget at glæde dig til. Hvor den gamle havde stive aksler både for og bag, er den nye udstyret med uafhængige hjulophæng foran. Det blandet med et sæt adaptive støddæmpere gør en kæmpe forskel. G-klassen vælter ikke længere rundt på vejen som en fordrukken svensker på afveje i Nyhavn. Styretøjet er også blevet forbedret markant. Hvor det førhen var et gammeldags snekke-rulle-styretøj med dårlig føling og masser af slør, er den nu udstyret med tandstangsstyring.

Ændringerne gør, at du nu faktisk tør have fart på, når du angriber et sving. Jo, det er stadig en stor basse på 2,6 ton, men den kan mere, end man skulle tro.

Kabinen er blevet et markant bedre sted at opholde sig. På trods af de ydre mål er der stadig lidt trangt indendørs, men når først du sidder der, kan du glæde dig over en masse nyt lir fra Mercedes-hylderne. Der er kommet to store digitale skærme til, lækre luftdyser i midten, og så har du samtidig adaptiv fartpilot og en lang stribe intelligente elektroniske gadgets, som hjælper dig.