Kan du huske Mercedes C43 AMG? Vi tester fortidens V8-AMG-brøl

Sig hej til Mercedes C43 AMG

At kombinere morskab og praktiske egenskaber kan være en udfordring, hvis du er biltosset og ikke har et budget uden loft. Der findes dog nogle muligheder, hvis du graver spadestikket dybere og tænker lidt alternativt. Bilen på billederne foran dig er en af de muligheder.

Ja, den har en forfærdelig brændstoføkonomi. Ja, den ligner en afdanket taxa. Og ja, du kommer på fornavn med din mekaniker, men prøv så lige at høre det positive: Dette er en 306-hestes sedan med plads til fire personer, et lækkert lydspor fra en rumlende V8’er samt et prisskilt på testtidspunktet på 125.000 kr. er det da svært ikke at blive fristet.

I 1993 præsenterede Mercedes sin helt nye indstigningsmodel, som erstatning for den ekstremt populære og langlivede 190E. Den nye model blev for omverdenen døbt C-klassen, mens den internt hos Mercedes blev kaldt for W202. De ydre linjer var stramme, og hele bilen var yderst kompakt, hvilket også var meningen, da det jo var mærkets mindste model.

Til at starte med var der dog ikke de store overraskelser under motorhjelmen, men så trådte Mercedes’ nye tuningsafdeling ind. De startede med en køreklar C280, som de skilte ad, tunede kraftigt, samlede igen og smed et par C36 AMG-logoer på. Modellen havde 280 hk, og skulle konkurrerer mod datidens BMW M3, som dog var foran på effekt. AMG var dog ikke til at stoppe, så de legede videre.