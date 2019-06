Første test: Den største Mercedes-Benz får mere af det hele

Hvem er konkurrenterne?

Den absolutte rival er naturligvis den nyligt lancerede BMW X7. Begge gigant-SUV’er med plads til syv personer og et prisskilt over 1,5 millioner kroner. Faktisk er prisforskellen på de to under 1.000 kroner for de mindste dieselmotorer. Umiddelbart virker GLS en smule længere fremme teknologisk, men det er svært endeligt at afgøre, før vi har dem stående snude mod snude.

Alternativt er der også plads til syv personer, om end på lidt mere trange kår, i Audi Q7. Hvis du gerne vil spare en halv million, men stadig har brug for syv sæder i din SUV, har Volvo sin XC90 på programmet.