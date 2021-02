Fejl i nødprogram: Mercedes henter 1,3 mio. biler hjem

Kæmpe tilbagekaldelse i USA

Mercedes' eCall-system, der skal sende et nødsignal til en nærliggende alarmcentral i tilfældet af en ulykke, er gået i udu på nogle amerikanske Mercedes-modeller. Det får nu mærket til at foretage en storstilet tilbagekaldelse. Konkret sker fejlen, hvis strømforsyningen til eCall-systemet bliver blokeret under uheldet. Det kan få softwaren til at lave en fejl, der sender en forkert position til Mercedes' egen alarmcentral og således også til den offentlige.

Selvom tilbagekaldelsen på nuværende tidspunkt kun er planlagt til amerikanske biler, kan omfanget potentielt være langt større: I 2019 efterforskede Mercedes en sag, hvor en europæisk bil oplevede samme fejl.