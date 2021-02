Farvel til brølet: Næste AMG C63 får kun fire cylindere

Så er det slut med brølet fra den 4-liters V8-motor, som vi kender det fra Mercedes-AMG C63. Mercedes har nu officielt bekræftet, at næste generation af C63 bliver udstyret med en 4-cylindret turbomotor, som får assistance fra en elmotor. Det oplyser Car And Driver, der har interviewet Mercedes’ chefingeniør, Christian Früh.

For purister med oktan i blodet er dette en trist dag. Og her på Bil Magasinet vil vi for altid komme til at savne brølet fra V8’eren, som i den nuværende generation kan fås med op til 510 hk.

Det nye 4-cylindrede konfiguration er ikke en helt ny ting for AMG. Motoren findes allerede i den nye A45 AMG, hvor den yder 421 hk, uden nogen form for elektrisk hjælp. For at håndtere de mange kræfter er motoren koblet sammen med et intelligent firehjulstræk, der kan sættes i “driftmode”, således at størstedelen af kræfterne sendes til baghjulene.

Den nye C63 AMG forbliver i sit udgangspunkt baghjulstrukken, men der kommer formentlig også en firehjulstrukken version. I følge Christian Früh kommer den nye C63’er ikke til at mangler kræfter. Trods en halvering af cylinderantallet får AMG ikke noget problem med at hive over 500 hk ud af maskineriet.

Den store ændring kommer til at ske som led i lanceringen af den helt nye C-klasse, som vi kommer til at se senere på året.

Nyd lyden

Vi fandt lige en video, som er 10 år gammel. Dengang spekulerede man overhoved ikke på, om en Mercedes-AMG C63 skulle have andet end en V8'er.