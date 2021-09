Mercedes-AMG GT 63 S E Performance er plugin-hybrid-varianten af den i forvejen vanvittige Mercedes-AMG GT 63 S 4-dørs coupé, som blev lanceret i 2018. Den nye plugin-hybrid-teknologi er udviklet med afsæt i Mercedes’ erfaringer fra Formel 1.

Selv om Mercedes forsøger at overbevise os om, at man har valgt at tilkoble en elmotor for miljøet skyld, er der ingen tvivl om, at det i ligeså høj grad handler om at udvikle en fuldkommen sindssyg super-hatchback.