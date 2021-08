Er den her Mercedes det sikreste sted i verden?

Panser koster kroner og kilo

Mercedes S 680 Guard er udstyret med døre som automatisk åbner når du nærmer dig bilen, hvilket der umiddelbart er to gode grunde til. Den første årsag er, at dørene er enormt tunge pga. deres panser, hvilket kan gøre dem svære at åbne. Den anden årsag er, at det er nemmere for bodyguards at eskortere deres VIP ind i bilen i stressede miljøer, når døren åbner automatisk. Dørene åbner selvfølgelig kun automatisk, hvis bilen er låst op.

Mercedes S-Guard koster cirka 3.500.000 kr. uden afgift, og med den meget fossile drivline, kommer de hvide nummerplader ikke billigt.