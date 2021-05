Spionfotos: Her holder Mercedes' allerstørste elbil

Ikke så aerodynamisk?

Det siger sig selv, at en SUV ikke vil være lige så vindglat som en sedan med lavere profil. Men også forrude synes på EQS SUV at være mere lodret, end på EQS, der brugte et 'bue'-design til at opnå en rekordlav vindmodstand.

Desuden har EQS SUV en høj, hatchback-bagende, som også har indflydelse på bilens luftmodstand.