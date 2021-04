Kabinen i Mercedes' elektriske topmodel bliver luksus på et HELT nyt niveau!

Lys i sædets syninger

Kabinen sætter nye standarder på for luksuriøs indretning.

Frontpanelet udgøres af én stor skærm, der er hele 141 cm i bredden. Under den store, glasagtige skærm, som Mercedes kalder for en ”Hyper Screen” gemmer der sig tre LCD-skærme, en på 12,3” der gør det ud for instrumenter, en tilsvarende programmérbar skærm ud for passagere og en vandretliggende skærm på 17,7” til al sekundær betjening.

Derudover er der muligheder for at lysdesigne EQS med farvebelysning utallige steder i kabinen, bandt andet i sædernes syninger. Lyset reguleres løbende som en del af køreoplevelsen, sammen med flere lydspor, som generes til aktuelle situationer eller stemningsvalg. Man kan også vælge motorlyd, lige som lydanlægget i sig selv naturligvis fås med lyd som en koncertsal.

EQS vil også kunne fås med elbetjente sidedøre, som automatisk åbner, når chaufføren nærmer bilen. Døren lukkes elektrisk, når chaufføren træder på bremsen.