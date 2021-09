Ligner - næsten - sig selv

EQG-konceptet ligner langt henad vejen den G-klasse vi har kendt siden 1979, men som det er normen med elbiler, skal den helst skrige til himlen, at her køres der på miljøvenlig el - derfor er konceptbilen udstyret med lysstriber over hele bilen, og “køler”-grillen er farvet sort med mulighed for animationer.

Derudover triller konceptet på nogle futuristisk udseende 22-tommer fælge, og “huset” til reservehjulet bruges nu i stedet til ladekabler.

Mercedes lover, at EQG’en beholder G-klassens offroad-egenskaber - og måske endda forbedrer dem. EQG er udstyret med fire elektriske motorer - en til hvert hjul - så EQG er stadig firehjulstrukken, og den kommer stadig med reduktionsgear.