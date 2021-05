Nu er der en elektrisk AMG på vej

Beholder motorkoderne

Det er efterhånden lang tid siden, at tallet 63 rent faktisk var AMG'sk for en 6,3-liters V8, og således har Mercedes-AMG ikke følt sig nødsaget til at ændre navngivningssystemet til at imødekomme den elektriske generation. Ifølge Automedia har Mercedes nemlig allerede sikret varemærkerne 'EQE 43', 'EQE 53' og 'EQE 63'. Bortset fra 73, som tidligere har stået for V12, er alle moderne AMG-størrelser repræsenteret.

Præcis hvilken bil, der vises på billedet er dog svært at afklare. Grundet den fremstående mangel på sportsdetaljer, udover fælge og bremsekalibre, postulerer Automedia, at bilen på billederne er en EQE 43.