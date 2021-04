Se lillesøsteren til Mercedes EQS få pedal på Nürburgring!

Bedre plads end i normal S-klasse

Det er typisk for elbiler, at det ikke er særlig rart at sidde på bagsædet, fordi man har knæene oppe om ørene på grund af et hævet gulv, eller fordi kardantunnelen er svulmet i størrelse for at gøre plads til batterier.

Men i den nye serie af elbiler fra Mercedes skulle problemet være elimineret.

Platformen EVA2 er opbygget, så batterierne er indbygget i den flade bund. Det betyder, at Mercedes har haft frit lejde til at udarbejde en kabine, der er fri for kardantunnel, også på trods af eventuelle bag- eller firehjulstrukne konfigurationer.