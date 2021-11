Ny elektrisk Mercedes frister med syv sæder

Fleksibel kabineindretning

Akselafstanden på 2,8 meter giver god plads i kabinen, hvor sædeindretningen, ligesom i GLB, er fleksibel. I basismodellen har EQB fem sæder. Som ekstraudstyr fås en tredje sæderække med to ekstra sæder, som dog er forbeholdt de små. Ifølge Mercedes skal du nok ikke være meget over 1,65 m høj for at kunne være på bagerste række, så brug det når de yngste skal køres med kammerater til fællesfødselsdage eller sportsstævner. I forbindelse med præsentationen i Stuttgart viser Mercedes, at der kan være fem autostole i EQB, så mulighederne i den kompakte Mercedes er mange.

Når de bagerste sæder ikke bruges, foldes de nemt sammen i bunden af bagagerummet. I versionen med syv sæder er længdeforskydning af anden sæderække standard. Det fås som ekstraudstyr i femsæders versionen og er et must at få med, da det øger brugsværdien.