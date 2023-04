Her er den HELT nye E-klasse: Større, mere luksus, mere rækkevidde

Mercedes E-klasse med rekordrækkevidde

Mercedes E-klasse bliver lanceret med fire forskellige motorer fra start af, hvoraf to af dem er plugin-hybrider, mens de to andre er såkaldte mildhybrider. De to mildhybrid-motorer er en firecylindret benzinmotor med 204 hk eller en dieselmotor med 197 hk. De har begge yderligere 23 hk boostfunktion fra hybriddelen. Benzinen kører 16 km/l, mens dieselmotoren når op på 20 km/l.

Pluginhybriden med diesel, som vi kender fra andre Mercedes'er, er droppet og i stedet er der to forskellige hybridvarianter med benzinmotor. De er begge udstyret med et batteri på 25,4 kWh. Det store batteri giver en tårnhøj elektrisk rækkevidde på op til 115 km. Den samlede systemydelse på er 312 hk i E 300e, mens der er 380 hk på at give af i den 'større' variant med betegnelsen E450e.