E 300 DE er det smarte dieselkøb

Her glider den store Mercedes ubekymret gennem trafikken med sin delvist selvkørende funktion og hurtigt reagerende fartpilot, der ser tingene an og advarer eller varsler sin fører om, at der sker noget, at der kører en langsommere bil foran. Slår man den fra, advarer den stadig om for kort afstand.

Hvis du har for eksempel 100 km til målet, og den sidste strækning er i byen, vil bilen gemme el, til der er brug for den i byen. Det er også muligt at gemme el manuelt, ligesom det er muligt at køre kun på el op til 135 km/t med blid speederfod.

Med firehjulstræk og et upåklageligt samarbejde med den 9-trins automatgearkasse er man i sikre hænder. E 300 de er en modnet pakke, der giver baghjul til den klassiske firmabilsløsning, E 220 d (som i øvrigt har samme dieselmotor), på alle parametre undtagen bagageplads. En 220 d med baghjulstræk koster næsten 30.000 kr. mere.