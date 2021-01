Du behøver IKKE tælle tommer i Mercedes' nye skærm

Haptisk feedback og kunstig intelligens

Skærmen er som noget nyt udstyret med haptisk feedback. Mercedes siger, at skærmen er udstyret med 12 feedback-maskiner, der giver pladen et ryst, når man trykker på den. Vi kan altså forvente at have et Audi-lignende haptisk-feedback system i den elektriske EQS.

Selvom Mercedes har brugt tid på sådan en funktion, lader det til, at de har gjort deres ypperste for, at du skal bruge skærmen så lidt som muligt: Automatisk justering af lysstyrke vha. kameraer, og et kunstigt intelligenssystem gør, at du i princippet skal røre mindre ved skærmen, jo mere du bruger bilen.