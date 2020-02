Vi tester til den legendariske G-klasse

I denne uge har vi testet den legendariske Mercedes G-klasse i den nye G400d-variant. Den er udstyret med en 3-liters rækkesekser på diesel, og det store maskineri yder 330 hk og 700 Nm. Få en introduktion til bilen, når redaktionschefen viser rundt i køretøjet her nedenfor. Vil du gerne læse en mere tilbundsgående test af køretøjet, så husk at tegne et abonnement på Bil Magasinet via linket hér!