Danske priser på Mercedes´ nye elbil

Bil Magasinet er inviteret til den første internationale pressepræsentation af modellen, der foregår i Oslo lige nu. Den kan du læse meget mere om i et kommende nummer af Bil Magasinet.

De danske priser er netop blevet offentliggjort samtidig med muligheden for at bestille EQC hos de danske Mercedes-forhandlere. En bil, der bestilles nu, vil kunne leveres efter sommerferien.

Fra 678.990 kr.

Der kommer én variant af den nye model til Danmark, der kort og godt hedder Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Det er en 5-personers crossover med lithium ion-batteri i bunden, en elmotor for og bag og ét gear frem og tilbage. Her er fem køreprogrammer til styring af evnen til at opsamle og genbruge strøm.

Drivlinen har en maksimal ydelse på 408 hk og et moment på 760 Nm. Det rækker til en 0-100-tid på 5,1 sek.

Batteriet er på 80 kW og giver bilen rækkevidde på op til 417 km i WLTP-normen.

Prisen i kontantkøb er 678.990 kr., mens beskatningsværdien som firmabil og priser for privatleasing følger senere.