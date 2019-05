Da Mercedes-Benz GL blev introduceret i 2006, var det mærkets hidtil største SUV. I 2016 skiftede modellen navn til GLS for at understrege slægtskabet til S-klasse.

Tredje generation er vokset 7,7 cm i længden for at give mere plads til bagerste sæderække, hvor der kan sidde to voksne passagerer.