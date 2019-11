Danske priser på eldrevet Mercedes e-Vito

Elmotoren er placeret ved forakslen og yder 114 hk og et moment på op til 300 Nm. Batteriet på 41 kWh giver en rækkevidde på op til 150 km i WLTP-normen.

Mercedes skriver, at en rækkevidde på omkring 100 km stadig er realistisk under ekstreme forhold som hård frost, hvilket vil være tilstrækkeligt for mange erhvervsdrivendes daglige kørsel. Det tager seks timer at lade batteriet fra 0 til 100 pct.

Lang eller ekstra lang version

eVito fås med lang eller ekstra lang akselafstand. I den lange version måler eVito 514 cm og må laste op til 1.000 kg., mens den ekstra lange måler 537 cm og må laste op til 975 kg. Batteriet er installeret i bilens bund og tager derfor ikke plads fra varerummet, som rummer enten 6 eller 6,6 m3 afhængig af akselafstand. Dermed matcher eVito søstermodellen Vito på de ydre såvel som de indre mål.