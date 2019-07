Test: CLS 53 AMG er en bandit i habit

De fire udstødningsrør rumler som en søvndrukken bjørn, der er blevet trukket i halen. Det skal dog ikke handle om den legendariske “M156” 6,2-liters V8, som ligger i den brugte C 63 stationcar, men i stedet den sorte AMG-bandit, som har fragtet os fra redaktionen til Jylland for at skrive om brugte biler.

Med tredje generation mistede den vindglatte CLS lidt af sin designkant, efter min smag, men sportsdivisionen AMG har fundet bilens indre slyngel frem. Den står sort som natten og spænder sine visuelle muskler med sideskørter, en hækspoiler, sorte fælge og alt krom tonet sort (tak til AMG Night-pakken), mens fire ovale udstødningsrør og et “53-logo bagpå vidner om, at den er tungt armeret i motorrummet.

Farvel til V8'eren

Men der lige noget, vi skal tale om: Det er en mildhybrid, så i stedet for en glubsk V8 får du en 3,0-liters rækkesekser med turbo og elkompressor, som får hjælp af en elmotor med 22 hk mellem motor og gearkasse til acceleration og igangsætning. Inden du knytter næven og forbander alle krænkelsesparate veganere for at have udryddet V8’eren, så læs lige resten, for der er en mening med galskaben.

Kør bilen i de defensive køreprogrammer, og den arter sig som en diplomatchauffør til et topmøde.