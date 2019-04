Mercedes-Benz CLA Coupé: En kæk mini-CLS bygget på genbrugsdele

Er den blevet større?

Ja, en lille smule, men ekspansionen har fået stor betydning for bilens proportioner og design. Hvor den gamle CLA så lidt smalskuldret ud fra visse vinkler, ser den nye mere muskelpumpet og bredskuldret ud. Den sidste detalje hjælpes godt på vej af nye baglygter, der nu får lov til at brede sig ind over bagklappen i stedet for at stoppe ved karrosserisamlingen.

Bilen er samtidig vokset fem cm i bredden og længden til gavn for især albuepladsen i kabinen. Der er stadig trangt på bagsædet, når det kommer til loftshøjden. I hvert fald, hvis du er over 175 cm. Akselafstanden er vokset tre cm i forhold til forrige generation og bagagerummet har fået et 26 cm bredere gab. Endelig er sporvidden øget 6 cm.

Du sidder som i A-klassen i sportslige sæder med integereret nakkestøtte - og bag et tykt læderrat med udsigt til den delikate instrumentering, der får grafik fra det avancerede MBUX infotainmentsystem, som man kan tale med, hvis man orker det.