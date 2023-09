Her er fremtidens el-Mercedes: Skal være über-effektiv

Teknologisk kabine

Konceptbilen CLA Class fremviser også anden teknologi, vi kan glæde os til i kommende Mercedes-modeller. Det gælder kabinen, hvor der er en skærm på bredde med hele bilen, som vi første gang så med den dyre EQS' hyperscreen. Her kaldes skærmen dog kun 'superscreen', da den er mindre ved midterkonsollen.

Den nye 'superscreen' får også et nyt opperativsystem, som Mercedes selv har udviklet. Det skulle ifølge Mercedes udvide mulighederne for over-the-air opdateringer, så det også kan inkludere nye funktioner. Den vandkølede chip, der driver softwaren er gjort til en synlig del af midterkonsollen, for at understrege software's betydning.