Brabus lancerer 800-hestes G-klasse med indbygget landingsplads til din drone

Portalaksler og kæmpe hjul

Til de offroad-interesserede kan vi fortælle, at Brabus' nye variant er udstyret med portalaksler, som bl.a. er en af de detaljer, som er med til at hæve frihøjden betragteligt. Det betyder, at der ude ved hvert hjul, sidder en ekstra gearing, som både hjælper at gøre den mere terrænduelig, da du kan "kravle" i et langsommere tempo, og så hæver den bilen. Fælgene er specielt udviklet til at sidde på portalakselnavene, og de måler 22" i diameter og 9,5" i bredden. På dem er monteret et sæt Pirelli Scorpion offroaddæk i størrelsen 325/55R22.

I snuden sidder også et elektronisk spil, som kan betjenes via en trådløs fjernbetjening. Det kan du bruge, hvis du selv eller andre sidder fast i terrænet. Det kan trække op til 4,5 ton. Skulle I sidde så meget fast, at I ikke kan komme nogen vegne, må I sende den elektroniske drone afsted til nærmeste by.

