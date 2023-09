Hvilken motor har AMG SL 63?

V8-motoren er på 4,0 liter og har to turboladere. Den yder 585 hk ved 5.500 o/min og et maksimalt moment på 800 Nm fra under 2.000 o/min. Lyden er rimeligt dæmpet ved start, men så snart du drejer køreprogramvælgeren på kulfiberrattet over i Sport eller Sport+, leverer de fire forkromede afgangsrør en salme af torden.

Via en knap ved gearvælgeren er det muligt at begrænse V8-musikken ved at lukke separate spjæld i udstødningen.

Udover benzinmotoren er her et utal af elmotorer. Et 48V strømsystem driver en elmotor i hvert hjørne, der styrer krængningsstabilisatorerne. Her er også en elmotor på hvert baghjul, der kan få det til at dreje med eller mod forhjulene for højere stabilitet og nemmere manøvrering. Og så er her diverse elmotorer i kaleche, de forreste stole, bagklap og sideruder.