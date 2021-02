Spottet i sneen: Mercedes' V12-efterkommer er på trapperne

Kompenserer med hybrid

Drivlinen på GT 73 skal være elektrificeret og med kabel. Når du er færdig med at gabe, så læs videre: Ligesom i Ferrari SF90, så kommer dette hybridsystem ikke til at fungere som en grøn dæmper på sjoven. I stedet skal elmotoren skubbe systemydelsen på GT 73 helt op til 816 hk. Det skal efter sigende give den forlængede coupe en 0-100-tid på godt under 3 sekunder.

Og selvom bilen med firehjulstræk kan fokuseres til udelukkende at producerer hurtige tal, så er den ikke humorforladt: De tidligere biler i rækken var udstyret med et såkaldt 'Drift Mode'. Altså et kørselsprogram, der skyder kraften til baghjulene, og promoverer, at bilen lægger sig sidelæns.

En anden heldig krølle, som PHEV-opbygningen tilføjer, er benzinøkonomi: Vi ved allerede, at bilen skal være udstyret med et batteri på omkring 20 kWh, der kan sørge for omkring 50 benzinfri kilometer.